Как ФЛП платят ЕСВ при выходе на пенсию?

ФЛП обязаны уплатить ЕСВ за весь месяц выхода на пенсию, независимо от даты, когда стали пенсионерами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Многие предприниматели сомневаются в том, платить ли ЕСВ, если, например, вышли на пенсию 14 августа. Они часто спрашивают налоговиков, нельзя ли сделать взнос только за ту часть месяца, что человек работал как ФЛП.

Однако в налоговой указывают, что это невозможно – ЕСВ необходимо вносить полностью.

Месяц, в котором лица приобрели право на пенсию по возрасту или по выслуге лет, или статус лица с инвалидностью, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, относится к базовому отчетному периоду, за который уплачивается единый взнос,

– отмечают в налоговой.

ЕСВ необходимо своевременно и в полном объеме начислять, вычислить и уплатить по основному месту учета ФЛП, выходящего на пенсию.

Важно! Впрочем, уже со следующего месяца после выхода на отдых предприниматель освобождается от уплаты единого социального взноса.

Должен ли ФЛП сообщать налоговую о пенсии?

ФЛП не нужно отдельно обращаться в налоговую, чтобы сообщить о выходе на пенсию. Пенсионный фонд каждый месяц самостоятельно передает налоговикам информацию о новых пенсионерах.

ПФУ сообщает ГНС о:

пенсионерах по возрасту;

лицах, вышедших на отдых по выслуге лет;

украинцах, получивших статус по инвалидности;

лицах, достигших пенсионного возраста по 26 статье Закона №1058-IV;

и ФЛП-пенсионеров.

Стоит знать! Единый взнос ФЛП, вышедшие на пенсию, обязаны уплатить независимо от их финансового состояния. В 2025 году размер ЕСВ для этой категории предпринимателей составляет 1 760 гривен в месяц, что составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен).

