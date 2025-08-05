Какова ситуация на данный момент?
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный проект № 13591. Несмотря на то, что с 2017 года в Украине действует принцип добровольного использования печатей, в некоторых законах до сих пор остались недоработанные формулировки, которые заставляют бизнес их использовать.
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Такое требование все еще присутствует, в частности, в законах: "Об организациях работодателей"; "О рынках капитала и организованных товарных рынках".
Из-за таких коллизий предприниматели часто вынуждены изготавливать печати без надобности, тратя время и деньги. К тому же это создает риск для бизнеса при проверках и заключении договоров.
Что предусматривает законопроект?
Новый документ предлагает:
- изъять упоминания об обязательности печатей из вышеупомянутых законов;
- обеспечить однозначную трактовку норм – без требований, которых не существует на практике;
- упростить ведение бизнеса, особенно для малого и среднего предпринимательства.