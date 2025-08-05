Яка ситуація наразі?
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовий проєкт № 13591. Попри те, що з 2017 року в Україні діє принцип добровільного використання печаток, у деяких законах досі залишились недопрацьовані формулювання, які змушують бізнес їх використовувати.
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Така вимого все ще присутня, зокрема, у законах: "Про організації роботодавців"; "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Через такі колізії підприємці часто змушені виготовляти печатки без потреби, витрачаючи час і гроші. До того ж це створює ризик для бізнесу при перевірках і укладанні договорів.
Що передбачає законопроєкт?
Новий документ пропонує:
- вилучити згадки про обов'язковість печаток із вищезгаданих законів;
- забезпечити однозначне трактування норм – без вимог, яких не існує на практиці;
- спростити ведення бізнесу, особливо для малого й середнього підприємництва.