Які види довіреності бувають?

Нотаріальна довіреність потрібна, якщо людина хоче передати право представляти її інтереси іншій людині, наприклад, для продажу нерухомості чи керування автомобілем, розповідає 24 Канал.

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Вартість довіреності у нотаріуса залежить від кількох факторів, зокрема від типу документа. Залежно від цілей та обсягу повноважень, які надає людина, виділяють такі типи:

Разова довіреність

Вона надає право іншій людині виконати певну дію лише один раз. Наприклад, вона може підписати конкретний договір від імені довірителя чи отримати документ.

Спеціальна довіреність

Надає право представнику довірителя виконувати певні однорідні дії. Наприклад, він може представляти інтереси людини у суді у одній якійсь справі чи управляти певним майном.

Генеральна довіреність

Дає довіреній особі широке коло повноважень – управляти усім майном людини або виконувати різні дій від імені довірителя. Тобто вона фактично отримує необмежені можливості діяти від імені іншої людини.

Важливо! Вартість довіреності також залежить від регіону та від того до приватного чи державного нотаріуса звертається людина. Приватні нотаріуси зазвичай беруть більше.

Скільки коштує довіреність?

Довіреність в Україні може обійтися приблизно від 400 до 2 700 гривень і більше. Залежно від типу та обсягу роботи, щоб оформити доручення, доведеться заплатити:

за разову чи спеціальну довіреність – від 400 до 800 гривень;

за генеральну довіреність – від 1 200 гривень;

за довіреність на розпорядження нерухомим майном – від 700 гривень;

за довіреність на розпорядження транспортним засобом – від 800 гривень;

за скасування довіреності – від 400 гривень.

Вартість довіреності на продаж квартири або автомобіля може бути вищою, якщо для її оформлення необхідна додаткова перевірка чи посвідчення.

Варто знати! Окрім основної плати за оформлення довіреності, можуть бути додаткові витрати за терміновість чи додаткові витяги з реєстрів. Тому варто уточнити ціни у конкретного нотаріуса перед візитом.