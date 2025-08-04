Какие виды доверенности бывают?

Нотариальная доверенность нужна, если человек хочет передать право представлять его интересы другому человеку, например, для продажи недвижимости или управления автомобилем, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Наследство в 2025 году: без каких документов украинцы не смогут получить имущество

Стоимость доверенности у нотариуса зависит от нескольких факторов, в частности от типа документа. В зависимости от целей и объема полномочий, которые предоставляет человек, выделяют следующие типы:

Разовая доверенность

Она дает право другому человеку выполнить определенное действие только один раз. Например, он может подписать конкретный договор от имени доверителя или получить документ.

Специальная доверенность

Предоставляет право представителю доверителя выполнять определенные однородные действия. Например, он может представлять интересы человека в суде по одному какому-то делу или управлять определенным имуществом.

Генеральная доверенность

Дает доверенному лицу широкий круг полномочий – управлять всем имуществом человека или выполнять различные действий от имени доверителя. То есть оно фактически получает неограниченные возможности действовать от имени другого человека.

Важно! Стоимость доверенности также зависит от региона и от того к частному или государственному нотариусу обращается человек. Частные нотариусы обычно берут больше.

Сколько стоит доверенность?

Доверенность в Украине может обойтись примерно от 400 до 2 700 гривен и более. В зависимости от типа и объема работы, чтобы оформить доверенность, придется заплатить:

за разовую или специальную доверенность – от 400 до 800 гривен;

за генеральную доверенность – от 1 200 гривен;

за доверенность на распоряжение недвижимым имуществом – от 700 гривен;

за доверенность на распоряжение транспортным средством – от 800 гривен;

за отмену доверенности – от 400 гривен.

Стоимость доверенности на продажу квартиры или автомобиля может быть выше, если для ее оформления необходима дополнительная проверка или удостоверение.

Стоит знать! Кроме основной платы за оформление доверенности, могут быть дополнительные расходы за срочность или дополнительные выдержки из реестров. Поэтому стоит уточнить цены у конкретного нотариуса перед визитом.