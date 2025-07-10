До 16 лет ребенок может выезжать за границу только с родителями или близкими родственниками. В противном случае обязательно требуется задокументированное согласие родителей. Об этом пишет 24 Канал.

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Как оформить доверенность на выезд ребенка за границу

Если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то согласие другого пока не требуется. Так же оно не требуется в случае, если ребенок едет с близкими родственниками: совершеннолетним братом или сестрой, бабушкой или дедушкой, опекуном, мачехой или отчимом.

В таком случае достаточно свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи.

Все остальные люди должны иметь доверенность. Его можно оформить у государственного или частного нотариуса.

Для оформления доверенности нужно взять с собой следующие документы.

Паспорта родителей (или одного);

Идентификационные коды родителей (ИНН);

Свидетельство о рождении ребенка;

Загранпаспорт ребенка (если есть).

В согласии обязательно указывают: страну назначения, период пребывания ребенка за границей и данные человека, который будет его сопровождать.

Также во время военного положения родители могут не идти к нотариусу, а оформить письменное заявление, заверив его в органе опеки и попечительства. Там это бесплатно, тогда как услуги нотариуса могут стоить от нескольких сотен до полутора тысяч гривен.