Які документи обов'язкові для оформлення спадщини?

Без них неможливо буде розпочати процес оформлення та отримання спадку, передає 24 Канал з посиланням на керуючого партнера Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслава Бориса.

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Згідно зі слів експерта, першим і головним документом для початку оформлення спадку, без якого не зможуть розпочати процедуру, є свідоцтво про смерть. Крім того, важливо мати документи, що підтверджують право власності на майно.

До списку документів, які важливі для отримання спадщини, входять:

заповіт (якщо він є);

оригінал свідоцтва про смерть;

технічний паспорт на майно (за наявності);

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце реєстрації померлого;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухомість;

документи на право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження чи шлюб).

У будь-якому випадку, потрібно, щоб усі документи на право власності були у порядку. Треба за цим слідкувати, щоб потім не виникло неприємних нюансів,

– сказав адвокат.

Що потрібно знати про "порядок" у документах? Приклад: якщо спадкоємець має земельну ділянку з державним актом старого зразка (виданим до 2008 року), але її немає в реєстрі речових прав, то це може створити зайві труднощі. Без витягу з реєстру доведеться звертатися до суду. Однак у більшості випадків суди стають на бік спадкоємців.

Важливо! Якщо якісь документи було втрачено, наприклад, унаслідок бойових дій, то їх необхідно відновити.