Сколько новых ФЛП зарегистрировано?

По данным аналитической платформы YouControl.Market, в апреле – июне в стране зарегистрировались почти 89,4 тысячи новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это на 55% больше, чем в предыдущем квартале, передает 24 Канал.

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В то же время количество закрытых бизнесов сократилось почти вдвое – до 55 тысяч. В результате впервые за длительный период малый бизнес вышел в "плюс": чистый прирост составил более 34 тысяч предприятий.

Какие тренды второго квартала?

Если в первом квартале "минус" достиг 53 тысяч ФОПов, то во втором – страна получила 34,4 тысячи чистого прироста.

Также аналитики фиксируют бум в розничной торговле – количество новых ФЛП в этом секторе выросло на 113%. Это абсолютный лидер по открытиям.

"Более 60% всех новых ФЛП во II квартале открыли женщины", – говорится в исследовании.

Важно! Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. В то же время неожиданно высокие темпы роста показали Полтавщина (+ 92%) и Волынь (+ 81%). Что касается прифронтовых регионов, то несмотря на обстрелы и риски, на Харьковщине, Запорожье, Сумщине, Николаевщине и Херсонщине новых бизнесов открыли больше, чем закрыли.

Какое разделение между сферами?

Самые популярные отрасли для открытия бизнеса:

розничная торговля – 31,4 тысячи новых ФЛП;

ИТ – почти 9,9 тысячи;

индивидуальные услуги – 9,6 тысяч;

а также логистика, общественное питание и оптовая торговля.

Заметьте. Закрытие ФЛП в ведущих сферах также сократились – примерно вдвое по сравнению с началом года. Даже в наиболее уязвимых регионах бизнес-активность растет.