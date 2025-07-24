Скільки нових ФОПів зареєстровано?

За даними аналітичної платформи YouControl.Market, у квітні – червні в країні зареєструвалися майже 89,4 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 55% більше, ніж у попередньому кварталі, передає 24 Канал.

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Водночас кількість закритих бізнесів скоротилась майже вдвічі – до 55 тисяч. У результаті вперше за тривалий період малий бізнес вийшов у "плюс": чистий приріст склав понад 34 тисячі підприємств.

Які тренди другого кварталу?

Якщо у першому кварталі "мінус" сягнув 53 тисяч ФОПів, то в другому – країна отримала 34,4 тисячі чистого приросту.

Також аналітики фіксують бум у роздрібній торгівлі – кількість нових ФОПів у цьому секторі зросла на 113%. Це абсолютний лідер за відкриттями.

"Понад 60% усіх нових ФОПів у ІІ кварталі відкрили жінки", – ідеться у дослідженні.

Важливо! Найбільше ФОПів відкрили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Водночас несподівано високі темпи зростання показали Полтавщина (+92%) і Волинь (+81%). Щодо прифронтових регіонів, то попри обстріли та ризики, на Харківщині, Запоріжжі, Сумщині, Миколаївщині та Херсонщині нових бізнесів відкрили більше, ніж закрили.

Який поділ між сферами?

Найпопулярніші галузі для відкриття бізнесу:

роздрібна торгівля – 31,4 тисячі нових ФОПів;

ІТ – майже 9,9 тисячі;

індивідуальні послуги – 9,6 тисяч;

а також логістика, громадське харчування та оптова торгівля.

Зауважте. Закриття ФОПів у провідних сферах також скоротилися – приблизно вдвічі порівняно з початком року. Навіть у найбільш вразливих регіонах бізнес-активність зростає.