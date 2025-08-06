Що відомо про нову звітність для ФОП?

Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Згідно з ним, ФОПи та самозайняті особи знову подаватимуть єдину звітність раз на квартал, а не щомісяця, як це діє зараз. Що саме зміниться розповідає 24 Канал.

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Коли почне діяти нова звітність?

Якщо документ буде опублікований до 31 серпня 2025 року, то нові правила почнуть діяти вже з 1 січня 2026 року. Нагадаємо, станом на зараз ФОПи звітують щомісяця за ПДФО, ЄСВ та військовий збір.

Що зміниться для підприємців?

За новими правилами:

ФОПи та самозайняті особи, які є податковими агентами, подаватимуть один звіт на квартал із деталізацією по кожному місяцю;

Приватні нотаріуси та оцінювачі також перейдуть на квартальну звітність;

Юридичні особи залишаються на щомісячному форматі — для них нічого не змінюється;

Подати звіт потрібно буде протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Увага. Незважаючи на спрощення кількості звітів, щомісячний облік все одно залишиться, що створює додаткове навантаження на бухгалтерів та самих підприємців.

Які переваги та ризики для ФОПів Якщо говорити про плюси, то це: менше паперової роботи – 4 звіти на рік замість 12, відповідно менше помилок. Якщо ж про мінуси, то облік по місяцях все одно доведеться вести. Та підвищення ризику штрафів через несвоєчасне подання.

Як ФОПу підготуватись до змін?

Щоб уникнути штрафів та неприємностей із податковою, експерти радять:

Налаштувати систему обліку з деталізацією по кожному місяцю;

Слідкувати за публікацією закону в офіційних джерелах;

Проконсультуватися з бухгалтером або юристом, щоб адаптувати звітність;

Перевірити нові форми звітів — особливо, якщо ви податковий агент.

Варто знати! У разі порушення підприємцям загрожують штрафи: 340 грн — за перше несвоєчасне або невірне подання; 1040 грн — за повторне порушення.

На завершення

Хоча повернення до квартальної звітності виглядає як спрощення, на практиці це не скасовує потреби в детальному обліку. ФОПам варто завчасно подбати про адаптацію до нових умов, щоби уникнути помилок і штрафів.