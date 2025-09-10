Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 10 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,95 гривны (-5 копеек против 9 сентября) и продажа по 41,47 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по по 48,67 гривны (-7 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,30 гривны (+2 копейки), а продать по 41,30 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро по 48,40 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,54 гривны (-3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,57 гривны (-48 копеек), а продают по 41,41 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,56 (-77 копеек), а продают по 48,60 гривны (-4 копейки).
Что происходит с курсами валют?
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в понедельник прошлый курс официальный был на уровне 41,32 гривны, а в пятницу уже на уровне 41,34 гривны за доллар.
По словам Золотько, недельный диапазон был в пределах 41,05 – 41,5,7 гривны за доллар.
На этой неделе ожидается, что резкие колебания будут маловероятными, а курс НБУ 8 сентября был установлен на уровне 41,21 гривны за доллар примерно на 0,33% ниже среднего значения 1 – 5 сентября.
Колебания в течение второй недели сентября могут происходить примерно в плюс-минус диапазоне 0,1% – 0,5% в неделю, или же 4 – 21 копейки.