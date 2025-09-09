Смотрите также ФЛП на пенсии: как без проблем "попрощаться" с уплатой ЕСВ

Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, Тарас Лесовой, рассказал, что посреди сентября на курс будет влиять решение монетарного комитета НБУ по уровню учетной ставки.

Таким образом, этой неделе доллар на наличном рынке будет в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту. Зато на прошлой неделе ожидалось, что доллар будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривен за валюту.