Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 8 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (-10 копеек против 8 сентября) и продажа по 41,48 гривны (-4 копейки).

  • Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,74 гривны (+9 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,28 гривны (-6 копеек), а продать по 41,32 гривны (+3 копейки).
  • Покупка евро по 48,35 гривны (-3 копейки), а продажа по 48,57 гривны (+7 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 41,05 гривны (-10 копеек), а продают по 41,38 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,33 (+3 копейки), а продают по 48,64 гривны (+7 копеек).

Ждать ли изменений по доллару и евро?

  • Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, Тарас Лесовой, рассказал, что посреди сентября на курс будет влиять решение монетарного комитета НБУ по уровню учетной ставки.

  • Таким образом, этой неделе доллар на наличном рынке будет в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту. Зато на прошлой неделе ожидалось, что доллар будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривен за валюту.

  • В ситуация с евро также рывков ценовых не будет на этой неделе – диапазон будет в пределах 48 – 49,49 50 гривны за евро.