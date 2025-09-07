Какую цену евро ожидать?

Для 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что для рынка валют будет продолжаться положительная тенденция по курсовому уравновешиванию цены.

Таким образом, курс евро, несмотря на то, что довольно часто колеблется, не осуществит нового ценового рывка. На наличном рынке ожидается, что с 8 сентября по 14 сентября цена будет в пределах 48 – 49,49 50 гривны за евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему, на рынок будет влиять стратегия НБУ, которая является достаточно эффективной и обоснованной: баланс спроса и предложения, ведущие к незначительным текущим курсовым изменениям, как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления валюты, максимальное сближение курсов межбанка и наличного рынка, незначительный разрыв между курсами покупки и продажи.

В то же время Лесовой добавляет, что курс европейской валюты будет реагировать на мировые торги, а на украинском рынке будет даваться в знаки колебания пары доллар/евро.

Впрочем вряд ли соотношение 1 евро к 1,15 – 1,2 доллара как-то существенно изменится,

– отмечает банкир.

Также стоит обратить внимание на то, что несмотря на то, что на следующей неделе прогнозируется курсовая стабильность, но учесть все влияние факторов на рынок валют крайне трудно. Главное то, что рынок в любом случае не будет брошен на произвол судьбы Нацбанком.

Что было на прошлой неделе с евро?