Яку ціну євро очікувати?

Для 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що для ринку валют триватиме позитивна тенденція щодо курсового врівноваження ціни.

Таким чином, курс євро, попри те, що доволі часто коливається, не здійснить нового цінового ривку. На готівковому ринку очікується, що з 8 вересня по 14 вересня ціна буде в межах 48 – 49,50 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше, на ринок впливатиме стратегія НБУ, яка є досить ефективною і обґрунтованою: баланс попиту і пропозиції, що ведуть до незначних поточних курсових змін, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, максимальне зближення курсів міжбанку та готівкового ринку, незначний розрив між курсами купівлі та продажу.

Водночас Лєсовий додає, що курс європейської валюти буде реагувати на світові торги, а на українському ринку даватиметься в знаки коливання пари долар/євро.

Втім навряд чи співвідношення 1 євро до 1,15 – 1,2 долара якось суттєво зміниться,

– зауважує банкір.

Також варто звернути увагу на те, що попри те, що наступного тижня прогнозується курсова стабільність, але врахувати весь вплив факторів на ринок валют вкрай важко. Головне те, що ринок у будь-якому випадку не буде кинутий напризволяще Нацбанком.

Що було минулого тижня з євро?