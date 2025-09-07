Яку ціну євро очікувати?
Для 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що для ринку валют триватиме позитивна тенденція щодо курсового врівноваження ціни.
Таким чином, курс євро, попри те, що доволі часто коливається, не здійснить нового цінового ривку. На готівковому ринку очікується, що з 8 вересня по 14 вересня ціна буде в межах 48 – 49,50 гривні за євро.
Як і раніше, на ринок впливатиме стратегія НБУ, яка є досить ефективною і обґрунтованою: баланс попиту і пропозиції, що ведуть до незначних поточних курсових змін, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, максимальне зближення курсів міжбанку та готівкового ринку, незначний розрив між курсами купівлі та продажу.
Водночас Лєсовий додає, що курс європейської валюти буде реагувати на світові торги, а на українському ринку даватиметься в знаки коливання пари долар/євро.
Втім навряд чи співвідношення 1 євро до 1,15 – 1,2 долара якось суттєво зміниться,
– зауважує банкір.
Також варто звернути увагу на те, що попри те, що наступного тижня прогнозується курсова стабільність, але врахувати весь вплив факторів на ринок валют вкрай важко. Головне те, що ринок у будь-якому випадку не буде кинутий напризволяще Нацбанком.
Що було минулого тижня з євро?
Наприкінці робочого тижня офіційний курс євро був встановлений на рівні 48,13 гривні, а з понеділка, 8 вересня, ціна буде на рівні 48,16 гривні.
Курс євро в обмінниках, станом на 5 вересня, натомість був таким: купівля – 47,69 гривні, а продаж – 48,50 гривні. А ось у банках ціна вища: купівля – 47,90 гривні, продаж – по 48,60 гривні.
Попередньо очікувалося, що з 1 по 7 вересня коридори валютних коливань будуть на рівні 48 – 49,50 гривні за євро.