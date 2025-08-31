Що впливає на курс євро?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, впродовж літа відповідно до світових трендів тривало поступове збільшення вартості євро.

Відтак, на початку літа офіційний курс євровалюти склав 46,8 гривні, а на початок року – 43,68 гривні. Таким чином, за 8 місяців євро здорожчало в середньому 10 – 12%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, з червня спостерігається поступове уповільнення інфляції, яке вже у липні стало наочним: споживчі ціни знизилися на 0,2%.

Лєсовий пояснює, що курс євро, як і з початку року, залежатиме від світових котувань пари долар/євро.

Яким буде курс євро?

За словами Лєсового, у перший тиждень вересня не очікується якихось глобальних курсових зрушень.

Крім суто інерційного шляху (курс не може миттєво змінитися, ринок працює за іншою формулою), наразі відсутні причини для суттєвих змін,

– каже банкір.

Всі коливання будуть більш-менш очікуваним, а співвідношення долара та євро зостанеться найімовірніше в проміжку 1,15 – 1,2. Український курс євро також буде до міри сталим.

Зауважте! З 1 по 7 вересня коридори валютних коливань на міжбанку 48 – 49 гривень за євро, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні за євро.