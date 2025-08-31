Як народилась сучасна гривня?

Також тоді зазначили, що гривня ділиться на 100 шагів, повідомляє 24 Канал.

Однак тоді економіка працювала за воєнними правилами. Таким чином друкували гроші екстреного характеру – розмінні марки шаги – через нестачу металу.

Також в обіг ввели відрізані купони від державних облігацій. У кількох банках у Камʼянці-Подільському та Житомирі відрізали купони. Надалі вже по всій території України використовували їх як дрібні гроші.

Тоді все було простіше: йдеш у похід – мусиш швидко накарбувати гроші для війська,

– зазначив історик Андрій Бойко-Гагарін.

Ба більше, ці тимчасові купони мали реальну цінність, тому їх навіть підробляли. У той час з’явилися й найбільші номінали в історії українських коштів – банкноти у 1 000 та 2 000 гривень. Вони мали за мету замінити знецінені російські рублі Тимчасового уряду.

Водночас у часи радянщини гроші перетворилися ще й на елемент ідеології. Тоді банкнотах зображали:

робітників;

селян;

червоноармійців.

Ці символи "нової" радянської держави повинні були підкреслювати могутність та її "народність".

Але у реальному житті радянські гроші часто втрачали свою цінність. Причиною того були дефіцит товарів та регулярні грошові реформи.

Цікаво! У СРСР люди часто не могли нічого купити за свої гроші, хоча мали повні кишені банкнот – так званих казначейських білетів і білетів Держбанку.

Що ще відомо про українські гроші?