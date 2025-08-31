Як народилась сучасна гривня?
Також тоді зазначили, що гривня ділиться на 100 шагів, повідомляє 24 Канал.
Однак тоді економіка працювала за воєнними правилами. Таким чином друкували гроші екстреного характеру – розмінні марки шаги – через нестачу металу.
Також в обіг ввели відрізані купони від державних облігацій. У кількох банках у Камʼянці-Подільському та Житомирі відрізали купони. Надалі вже по всій території України використовували їх як дрібні гроші.
Тоді все було простіше: йдеш у похід – мусиш швидко накарбувати гроші для війська,
– зазначив історик Андрій Бойко-Гагарін.
Ба більше, ці тимчасові купони мали реальну цінність, тому їх навіть підробляли. У той час з’явилися й найбільші номінали в історії українських коштів – банкноти у 1 000 та 2 000 гривень. Вони мали за мету замінити знецінені російські рублі Тимчасового уряду.
Водночас у часи радянщини гроші перетворилися ще й на елемент ідеології. Тоді банкнотах зображали:
- робітників;
- селян;
- червоноармійців.
Ці символи "нової" радянської держави повинні були підкреслювати могутність та її "народність".
Але у реальному житті радянські гроші часто втрачали свою цінність. Причиною того були дефіцит товарів та регулярні грошові реформи.
Цікаво! У СРСР люди часто не могли нічого купити за свої гроші, хоча мали повні кишені банкнот – так званих казначейських білетів і білетів Держбанку.
Що ще відомо про українські гроші?
- Вартість українських грошей поступово змінюється разом і зі зміною епох. Наприклад, срібляник князя Володимира Святославича наразі коштував би 4,5 долара.
- Водночас 10 рублів періоду 19060 років минулого століття зараз еквівалентні 300 – 400 гривням.