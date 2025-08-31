Как родилась современная гривна?

Также тогда отметили, что гривна делится на 100 шагов, сообщает 24 Канал.

Однако тогда экономика работала по военным правилам. Таким образом печатали деньги экстренного характера – разменные марки шаги – из-за недостатка металла.

Также в обращение ввели отрезанные купоны от государственных облигаций. В нескольких банках в Каменце-Подольском и Житомире отрезали купоны. В дальнейшем уже по всей территории Украины использовали их как мелкие деньги.

Тогда все было проще: идешь в поход – должен быстро напечатать деньги для войска,

– отметил историк Андрей Бойко-Гагарин.

Более того, эти временные купоны имели реальную ценность, поэтому их даже подделывали. В то время появились и самые большие номиналы в истории украинских средств – банкноты в 1 000 и 2 000 гривень. Они имели целью заменить обесцененные российские рубли Временного правительства.

В то же время во времена советской власти деньги превратились еще и в элемент идеологии. Тогда на банкнотах изображали:

рабочих;

крестьян;

красноармейцев.

Эти символы "нового" советского государства должны были подчеркивать могущество и его "народность".

Но в реальной жизни советские деньги часто теряли свою ценность. Причиной тому были дефицит товаров и регулярные денежные реформы.

Интересно! В СССР люди часто не могли ничего купить за свои деньги, хотя имели полные карманы банкнот – так называемых казначейских билетов и билетов Госбанка.

Что еще известно об украинских деньгах?