Как менялась стоимость украинских денег со времен Киевской Руси?

Попробуем сравнить деньги из нескольких важных эпох из истории Украины: Киевской Руси, времен УНР, СССР, пишет 24 Канал.

Серебряник великого князя Владимира Святославича

Серебряник изготавливался из приблизительно 4,5 граммов серебра. Если взять за основу этот материал, то получится, что сейчас такая монета стоила бы: 1 доллар (стоимость за 1 грамм)*4,5 = 4,5 доллара или ориентировочно 180 гривен по современному курсу.

В настоящее время эта сумма кажется небольшой, однако в X веке за серебряник можно было приобрести:

одежду;

или несколько килограммов зерна.

Обратите внимание! Серебряник, фактически, соответствовал дневному бюджету семьи в то время.

Что известно о серебряниках? Серебряники это первые украинские деньги, где можно увидеть трезубец. Тогда такой символ был княжеским знаком. Некоторые серебряники сохранились до наших дней, их можно увидеть в коллекции НБУ. Сейчас ученые используют эти монеты для опытов, в частности, таким образом исследователи определяют как выглядел князь в те времена.

Карбованец с УНР

Карбованец времен УНР начал стремительно обесцениваться в 1918 – 1920 годах. Однако в первые месяцы обращения, он соответствовал нескольким сотням гривен в настоящее время.

Интересно! Историк Андрей Бойко-Гагарин провел подсчеты, согласно которым, в 1918 году дневная порция борща на семью стоила примерно 8 гривен 28 шагов.

Советские пореформенные

Если взять 10 рублей с 1960-х, то это довольно весомая сумма за которую можно было приобрести:

ориентировочно 20 батонов белого хлеба;

или несколько килограммов телятины или свинины.

То есть, по состоянию на сейчас, 10 рублей того периода эквивалентны 300 – 400 гривнам.

Заметьте! Речь идет именно о покупках в магазине. Однако из-за дефицита, многие "доставали" товары у спекулянтов. Такие приобретения выходили дороже.