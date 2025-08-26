Как менялась стоимость украинских денег со времен Киевской Руси?

Попробуем сравнить деньги из нескольких важных эпох из истории Украины: Киевской Руси, времен УНР, СССР, пишет 24 Канал.

  • Серебряник великого князя Владимира Святославича

Серебряник изготавливался из приблизительно 4,5 граммов серебра. Если взять за основу этот материал, то получится, что сейчас такая монета стоила бы: 1 доллар (стоимость за 1 грамм)*4,5 = 4,5 доллара или ориентировочно 180 гривен по современному курсу.

В настоящее время эта сумма кажется небольшой, однако в X веке за серебряник можно было приобрести:

  • одежду;
  • или несколько килограммов зерна.

Обратите внимание! Серебряник, фактически, соответствовал дневному бюджету семьи в то время.

Что известно о серебряниках?

Серебряники это первые украинские деньги, где можно увидеть трезубец. Тогда такой символ был княжеским знаком. Некоторые серебряники сохранились до наших дней, их можно увидеть в коллекции НБУ. Сейчас ученые используют эти монеты для опытов, в частности, таким образом исследователи определяют как выглядел князь в те времена.

  • Карбованец с УНР

Карбованец времен УНР начал стремительно обесцениваться в 1918 – 1920 годах. Однако в первые месяцы обращения, он соответствовал нескольким сотням гривен в настоящее время.

Интересно! Историк Андрей Бойко-Гагарин провел подсчеты, согласно которым, в 1918 году дневная порция борща на семью стоила примерно 8 гривен 28 шагов.

  • Советские пореформенные

Если взять 10 рублей с 1960-х, то это довольно весомая сумма за которую можно было приобрести:

  • ориентировочно 20 батонов белого хлеба;
  • или несколько килограммов телятины или свинины.

То есть, по состоянию на сейчас, 10 рублей того периода эквивалентны 300 – 400 гривнам.

Заметьте! Речь идет именно о покупках в магазине. Однако из-за дефицита, многие "доставали" товары у спекулянтов. Такие приобретения выходили дороже.