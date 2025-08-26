Как менялась стоимость украинских денег со времен Киевской Руси?
Попробуем сравнить деньги из нескольких важных эпох из истории Украины: Киевской Руси, времен УНР, СССР, пишет 24 Канал.
- Серебряник великого князя Владимира Святославича
Серебряник изготавливался из приблизительно 4,5 граммов серебра. Если взять за основу этот материал, то получится, что сейчас такая монета стоила бы: 1 доллар (стоимость за 1 грамм)*4,5 = 4,5 доллара или ориентировочно 180 гривен по современному курсу.
В настоящее время эта сумма кажется небольшой, однако в X веке за серебряник можно было приобрести:
- одежду;
- или несколько килограммов зерна.
Обратите внимание! Серебряник, фактически, соответствовал дневному бюджету семьи в то время.
Что известно о серебряниках?
Серебряники это первые украинские деньги, где можно увидеть трезубец. Тогда такой символ был княжеским знаком. Некоторые серебряники сохранились до наших дней, их можно увидеть в коллекции НБУ. Сейчас ученые используют эти монеты для опытов, в частности, таким образом исследователи определяют как выглядел князь в те времена.
- Карбованец с УНР
Карбованец времен УНР начал стремительно обесцениваться в 1918 – 1920 годах. Однако в первые месяцы обращения, он соответствовал нескольким сотням гривен в настоящее время.
Интересно! Историк Андрей Бойко-Гагарин провел подсчеты, согласно которым, в 1918 году дневная порция борща на семью стоила примерно 8 гривен 28 шагов.
- Советские пореформенные
Если взять 10 рублей с 1960-х, то это довольно весомая сумма за которую можно было приобрести:
- ориентировочно 20 батонов белого хлеба;
- или несколько килограммов телятины или свинины.
То есть, по состоянию на сейчас, 10 рублей того периода эквивалентны 300 – 400 гривнам.
Заметьте! Речь идет именно о покупках в магазине. Однако из-за дефицита, многие "доставали" товары у спекулянтов. Такие приобретения выходили дороже.