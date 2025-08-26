Як змінювалась вартість українських грошей з часів Київської Русі?

Спробуємо порівняти гроші з декількох важливих епох з історії України: Київської Русі, часів УНР, СРСР, пише 24 Канал.

Срібляник великого князя Володимира Святославича

Срібляник виготовлявся з приблизно 4,5 грама срібла. Якщо взяти за основу цей матеріал, то вийде, що зараз така монета коштувала б: 1 долар (вартість за 1 грам)*4,5 = 4,5 долара чи орієнтовно 180 гривень за сучасним курсом.

У теперішній час ця сума здається невеликою, проте у X столітті за срібляник можна було придбати:

одяг;

чи кілька кілограмів зерна.

Зверніть увагу! Срібляник, фактично, відповідав денному бюджету родини у той час.

Що відомо про срібляники? Срібляники це перші українські гроші, де можна побачити тризуб. Тоді такий символ був князівським знаком. Деякі срібляники збереглися до наших днів, їх можна побачити в колекції НБУ. Зараз вчені використовують ці монети для дослідів, зокрема, таким чином дослідники визначають як виглядав князь в ті часи.

Карбованець з УНР

Карбованець часів УНР почав стрімко знецінюватися у 1918 – 1920 роках. Проте, в перші місяці обігу, він відповідав декільком сотням гривень у теперішній час.

Цікаво! Історик Андрій Бойко-Гагарін провів підрахунки, згідно з якими, у 1918 році денна порція борщу на родину коштувала приблизно 8 гривень 28 шагів.

Радянські післяреформенні

Якщо взяти 10 рублів з 1960-х, то це доволі вагома сума за яку можна було придбати:

орієнтовно 20 батонів білого хліба;

чи декілька кілограмів телятини або свинини.

Тобто, станом на зараз, 10 рублів того періоду еквівалентні 300 – 400 гривням.

Зауважте! Йдеться саме про покупки в магазині. Однак через дефіцит, багато хто "діставав" товари у спекулянтів. Такі придбання виходили дорожче.