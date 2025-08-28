Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 8 копійки проти 27 серпня. Офіційний курс євро становить 47,88 гривні, тобто ціна впала на 38 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 29 серпня курс валют буде таким:
- долар – 41,26 гривні;
- євро – 48,13 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 28 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,65 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,44 гривні, продаж – по 41,44 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,96 гривні, продаж – по 41,43 гривні.
Чого чекати на ринку валют?
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, наприкінці серпня – на початку вересня рух гривні буде незмінним порівняно з попередніми тижнями, а отже, він не перевищить 1,5%.
Золотько нагадує, що минулого тижня стрибки курсу не спостерігалися.
Відтак, на початку тижня курс був на рівні 41,34 гривні за долар, а наприкінці робочого тижня – 41,21 гривні за долар.
Натомість на міжбанку торги коливалися: спочатку відбувалося послаблення гривні на початку минулого тижня, а потім укріплення та помітне ослаблення надалі.