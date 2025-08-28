Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,32 гривны. То есть цена американской валюты упала на 8 копейки против 27 августа. Официальный курс евро составляет 47,88 гривны, то есть цена упала на 38 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 29 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,26 гривны;

евро – 48,13 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 28 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,44 гривны , продажа – по 41,44 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,96 гривны, продажа – по 41,43 гривны.

Чего ждать на рынке валют?

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в конце августа – начале сентября движение гривны будет неизменным по сравнению с предыдущими неделями, а значит, он не превысит 1,5%.

Золотько напоминает, что на прошлой неделе скачки курса не наблюдались.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Поэтому, в начале недели курс был на уровне 41,34 гривны за доллар, а в конце рабочей недели – 41,21 гривны за доллар.

Зато на межбанке торги колебались: сначала происходило ослабление гривны в начале прошлой недели, а затем укрепление и заметное ослабление в дальнейшем.