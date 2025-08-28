Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 28 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 27 августа) и продажа по 41,65 гривны (без изменений).

Смотрите также От падения до исторического максимума: как менялись резервы в независимой Украине

Покупка евро проходит по 47,75 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,44 гривны (-16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,44 гривны (+4 копейки), а продать по 41,44 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 48,12 гривны (-8 копеек), а продажа по 48,30 гривны (-4 копейки).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 27 августа, доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-13 копеек), а продают по 41,43 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают по (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,33 гривны (-27 копеек), а продают по 48,50 гривны (+3 копейки).

По сколько будет доллар в Украине?

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, американская валюта будет на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение.

На курс валюты также будет влиять снижение инфляции и крепкая гривны, ведь это влияет на курсовую динамику и снижает напряжение среди покупателей.