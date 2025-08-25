Каким был курс на прошлой неделе?

С 18 по 22 августа резких скачков курса, установленного НБУ, не наблюдалось. В целом изменение курса не превышало 0,3 %, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

По словам Золотько, официальный курс доллара на прошлой неделе был таким:

в понедельник, 18 августа, – 41,41 3401 гривны за доллар;

во вторник, 19 августа, – 41,2589 гривны за доллар;

в среду, 20 августа, – 41,3557 гривны за доллар 41 3557 гривны за доллар;

,в четверг, 21 августа, – 41 _COPY2 3782 гривны за доллар;

в пятницу, 22 августа, – 41 _COPY2 41,2185 гривны за доллар.

Достаточно спокойной была прошедшая неделя и в кассах банков. Один доллар можно было купить:

в понедельник – за 41,05 – 41,57 гривны;

во вторник и среду – за 41,07 – 41,58 гривны;

в четверг и пятницу – за 41,01 – 41,52 гривны.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском рынке торги проходили волнообразно: в начале недели наблюдалось ослабление гривны, в середине недели – ее укрепление, а в пятницу – заметное ослабление.

Банкир добавила, что за минувшую пятницу доллар подорожал примерно на 16 копеек – с 41,20 до 41,36 гривны за доллар. Гривна в целом за неделю ослабла на 8 копеек.

Если ситуация на рынке не изменится, движение гривны в конце августа – начале сентября будет примерно на том же уровне – 0,5-1,5%,

– добавила банкир.

Важно! Как отмечает Золотько, НБУ своими действиями, значительные валютные резервы и экспортные поступления обеспечивают предложение валюты и удерживают курс. Однако не стоит забывать о рисках войны и влияние мировой экономики. Обострение на фронте или задержка военной помощи могут оказать на него дополнительное давление.

Что известно о курсе на сегодня?