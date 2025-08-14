Какие прогнозы валют до конца этого года?

Как рассказал банкир Сергей Мамедов, на курсы валют будут влиять факторы, касающиеся как стратегии НБУ, так и объема макрофинансовой помощи на 2026 год, передает 24 Канал.

Дело в том, что сейчас уже подтверждено получение дальнейшей финпомощи на 2025 год. И сейчас важно получить гарантии этого и на 2026 год.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Война – это о непредсказуемости и рисках. Поэтому нельзя исключать, что в определенные моменты этот фактор может давить на валютный рынок прежде всего из-за поведения граждан. Ведь чрезмерный спрос в той или иной степени способен спровоцировать курсы к росту.

По прогнозам Мамедова, курс американской валюты может находиться под влиянием всех факторов на уровне 41,8 – 43 гривен до декабря этого года. Курс доллара, как основной иностранной валюты, будет оставаться более-менее контролируемым, добавляет банкир.

Зато курс евро прежде всего будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. Поэтому, чем меньше будет споров между США и ЕС и чем меньше будет степень экономической неопределенности, то тем больше будет шанс на соотношение евро к доллару на уровне 1,05 – 1,1.

Так что, вполне возможно, что курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы 50 – 51 гривны.

Однако, на мой взгляд, хоть популярность евро в Украине как средства сохранения имеющихся средств значительно возрастает, все же я бы не советовал гражданам хаотично "выгребать" из банков и обменников всю евровую наличность,

– говорит Сергей Мамедов.

Заметьте! Гривневые депозиты и гривневые ОВГЗ станут более выгодной альтернативой для граждан, чтобы не потерять на покупательной способности имеющихся сбережений и перекрыть возможный рост стоимости валюты.