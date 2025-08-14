Які прогнози валют до кінця цього року?

Як розповів банкір Сергій Мамедов, на курси валют впливатимуть чинники, які стосуються як стратегії НБУ, так і обсягу макрофінансової допомоги на 2026 рік, передає 24 Канал.

Річ у тім, що наразі вже підтверджено отримання подальшої фіндопомоги на 2025 рік. І зараз важливо отримати гарантії цього й на 2026 рік.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Війна – це про непередбачуваність і ризики. Тому не можна виключати, що в певні моменти цей фактор може тиснути на валютний ринок передусім через поведінку громадян. Адже надмірний попит тією чи іншою мірою здатен спровокувати курси до зростання.

За прогнозами Мамедова, курс американської валюти може перебувати під впливом усіх чинників на рівні 41,8 – 43 гривень до грудня цього року. Курс долара, як основної іноземної валюти, залишатиметься більш-менш контрольованим, додає банкір.

Натомість курс євро передусім залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Відтак, чим менше буде суперечок між США та ЄС й чим менший буде ступінь економічної невизначеності, то тим більшим буде шанс на співвідношення євро до долара на рівні 1,05 – 1,1.

Отже, цілком можливо, що курс євро в Україні на фоні всіх подій у світі не вийде за межі 50 – 51 гривні.

Однак, на мій погляд, хоч популярність євро в Україні як засобу збереження наявних коштів значно зростає, все ж таки я б не радив громадянам хаотично "вигрібати" з банків та обмінників всю єврову готівку,

– каже Сергій Мамедов.

Зауважте! Гривневі депозити та гривневі ОВДП стануть більш вигідною альтернативою для громадян, щоб не втратити на купівельній здатності наявних заощаджень та перекрити можливе зростання вартості валюти.