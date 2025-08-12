Який курс валют у банках?

Станом на ранок 12 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-2 копійки проти 11 серпня) та продаж по 41,70 гривні (-2 копійки).

Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,65 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-8 копійок), а продати по 41,50 гривні (-5 копійок).

Купівля євро по 48,20 гривні (-17 копійок), а продаж по 48,44 гривні (-11 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 11 серпня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-1 копійка), а продають по 41,58 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 47,92 гривні (+19 копійок), а продають по 48,55 гривні (-8 копійок).

По скільки будуть курси валют?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що американська валюта не перевищуватиме максимальної позначки в 42 гривні цього тижня. Натомість мінімальна позначка буде на рівні 41,6 гривні.

А курс євро, як завжди, залежатиме від світової пари долар/євро. Однак попри курс долара, коливання євро може бути менш прогнозованим. Хоч очікується, що межа буде на рівні 48 – 49 гривень за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Річ у тім, що коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі/продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними.

За оцінками Лєсового, цей тиждень буде подібним до кількох попередніх тижнів, а головна інтрига критиметься у співвідношенні вартості долара та євро на світових ринках.