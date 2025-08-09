Який курс долара очікувати наступного тижня?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що діапазон для курсу долара прогнозується на рівні 41,65 гривні й 42 гривень.

Лєсовий додає, що головну роль як завжди відіграватиме Нацбанк, який врегульовуватиме попит та пропозицію через валютні інтервенції.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію, адже зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів. Тому можна припустити, що активність регулятора на ринку буде дещо притлумленою.

Водночас коливання курсу відбуватиметься в межах дії режиму керованої гнучкості. Йдеться про поточні зміни, різницю між курсами купівлі/продажу, різниці між курсами готівкового та безготівкового ринків, які будуть мінімальними.

Зауважте! З 11 по 17 серпня коридори валютних коливань будуть на рівні 41,6 – 42 гривень за долар (на міжбанку) та 41,65 – 42,2 гривні за долар (на готівковому ринку).