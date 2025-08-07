Який курс валют у банках?

Станом на ранок 7 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-5 копійок проти 6 серпня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Пільги для пенсіонерів: за це вони можуть не платити

Купівля євро проходить по 47,90 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,60 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,57 гривні (+2 копійки), а продати по 41,60 гривні (-5 копійок).

(+2 копійки), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 48,29 гривні (+19 копійок), а продаж по 48,69 гривні (+33 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-15 копійок), а продають по 41,61 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,88 гривні (+2 копійки), а продають по 48,68 гривні (+20 копійок).

Скільки коштуватиме долар цього тижня?

Банкір Тарам Лєсовий розповів для 24 Каналу, що поки триває дія режиму керованої гнучкості, то різкі курсові зміни не передбачаються на ринку. Крім того, інфляція за останній місяць сповільнилася, що також впливає на ціну валют.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.

За прогнозами банкіра, цього тижня очікується, що долар на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 42,2 гривні.