Що відбувається з офіційним курсом злотого?

7 серпня офіційний курс злотого зріс до – 11,29 гривні (+5 копійок, порівняно з 6 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

Середній курс злотого у банках, за даними видання "Мінфін", не змінився:

купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 серпня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

Ситуація в обмінниках також вагомо не змінилась:

купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок).

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих?

при обміні 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 090 гривень;

в обміннику за 100 злотих вдасться виручити уже орієнтовно – 1 120 гривень.

За скільки зараз можна купити 100 злотих?