Що відбувається з офіційним курсом злотого?
7 серпня офіційний курс злотого зріс до – 11,29 гривні (+5 копійок, порівняно з 6 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
Середній курс злотого у банках, за даними видання "Мінфін", не змінився:
- купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 серпня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
Ситуація в обмінниках також вагомо не змінилась:
- купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок).
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 090 гривень;
- в обміннику за 100 злотих вдасться виручити уже орієнтовно – 1 120 гривень.
За скільки зараз можна купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку зараз потрібно приблизно – 1 145 гривень;
- в обміннику ця покупка обійдеться в орієнтовно – 1 135 гривень.