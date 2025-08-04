Який офіційний курс злотого 4 серпня?

Станом на 4 серпня, офіційний курс злотого – 11,14 гривні (-3 копійки, порівняно з 1 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився таким чином:

купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 1 серпня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках відбулися певні зміни:

купівля – 11,20 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,38 гривні за злотий (-2 копійки).

Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих 4 серпня

при покупці 100 злотих у банку, доведеться витратити орієнтовно – 1 145 гривень;

покупка 100 злотих в обміннику обійдеться у приблизно – 1 138 гривень.

Яку суму вдасться виручити при здачі 100 злотих