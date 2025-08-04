Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 4 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (+3 копійки проти 1 серпня) та продаж по 42 гривні (без змін).
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- Купівля євро проходить по 47,60 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,69 гривні (+47 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+5 копійок), а продати по 41,75 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 48,21 гривні (+31 копійка), а продаж по 48,45 гривні (+35 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-43 копійки), а продають по 41,77 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,57 гривні (-10 копійок), а продають по 48,65 гривні (+35 копійок).
Яка вартість долара?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, через дію керованої гнучкості, а також уповільнення інфляції за останній місяць, курс долара залишатиметься стабільним.
Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.
Очікується, що валюта цього тижня перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до трішки більше, аніж 42 гривні на готівковому ринку.