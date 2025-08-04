Який курс валют у банках?

Станом на ранок 4 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (+3 копійки проти 1 серпня) та продаж по 42 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 47,60 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,69 гривні (+47 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+5 копійок), а продати по 41,75 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 48,21 гривні (+31 копійка), а продаж по 48,45 гривні (+35 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-43 копійки), а продають по 41,77 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-43 копійки), а продають по (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,57 гривні (-10 копійок), а продають по 48,65 гривні (+35 копійок).

Яка вартість долара?

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, через дію керованої гнучкості, а також уповільнення інфляції за останній місяць, курс долара залишатиметься стабільним.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.

Очікується, що валюта цього тижня перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до трішки більше, аніж 42 гривні на готівковому ринку.