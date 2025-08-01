Який курс валют у банках?

Станом на ранок 1 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,42 гривні (-3 копійки проти 31 липня) та продаж по 42 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 47,50 гривні (-25 копійок), продаж – по 48,22 гривні (-28 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (-5 копійок), а продати по 41,74 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продати по (-1 копійка). Купівля євро по 47,90 гривні (-8 копійок), а продаж по 48,10 гривні (-29 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,04 гривні (-24 копійки), а продають по 41,76 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають по (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,16 гривні (-44 копійки), а продають по 48,32 гривні (+5 копійок).

Який курс долара та євро прогнозують?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курс долара у перший тиждень серпня буде стабільним через дію режиму керованої гнучкості, що продовжує тримати валюти на раніше встановлених трендах.

Натомість курс євро буде на тому рівні, що залежатиме від світової пари долар/євро, а також пари гривня/долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У ці складній курсовій грі найголовнішим є, чи зблизяться курси долара та євро. Скорочення розриву між цими світовими валютами потенційно може стати сигналом до зниження курсу євро.

Таким чином, очікується, що на готівковому ринку курси валют перебуватимуть в такому діапазоні: 41,6 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.