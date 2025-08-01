Яка ситуація на валютному ринку?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, будь-які різкі зміни курсу не передбачаються через продовження дії режиму керованої гнучкості. Відтак, ціни валют не порушать встановлених кількамісячних трендів.

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Водночас інфляція в Україні за підсумками липня не перевищила 0,5% – 0,7%, тобто другий місяць поспіль можна говорити про уповільнення її.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Це свідчить про правильність дій в валютообмінній політиці регулятора.

За словами банкіра, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.

Що прогнозують щодо курсу євро?

Курс євро як і раніше залежатиме від світових торгів пари долар/євро та відповідно пари гривня/долар в Україні. Тому не виключено, що вартість євро не лише збігатиметься зі світовим курсом, а й відповідатиме гривневій "індексації".

У ці складній курсовій грі найголовнішим є, чи зблизяться курси долара та євро. Скорочення розриву між цими світовими валютами потенційно може стати сигналом до зниження курсу євро,

– каже Тарас Лєсовий.

Попри це банкір додає, що ані долару, ані євро не загрожує системний обвал. Ці валюти залишаються світовими, на них орієнтується світова економіка.

Зауважте! Об'єктивний усереднений курс коливання євровалюти може зберегтися на рівні 48,5 – 49,5 гривні за євро.

Яким буде курс наступного тижня?

Коридори валютних коливань: 41,6 – 42 гривні за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,6 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,6 – 42 гривні за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,6 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

– 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

За словами Лєсового, на ринок валют в Україні чекає стабільний курс долара та мінливий курс євро. Втім не варто очікувати, що відбудеться різкий рух вгору чи стрімке падіння ціни.