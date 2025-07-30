Коли долар буде найдешевшим?

Середній курс долара був низьким одразу після появи гривні в Україні, повідомляє 24 Канал з посилання на архів "Мінфіну".

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У серпні 1996 року тодішній президент Леонід Кучма видав указ про грошову реформу. Її метою була заміна карбованців на гривні. Тоді в Україні почали визначати курс долара до гривні.

У 1996 році середній курс долара складав 1,83 гривні, а в 1997 році – 1,86 гривні. Тоді середня зарплата в Україні становила близько 120 гривень. Отже, 1996 рік став періодом, коли долар був найдешевшим.

У 1998 році долар виріс до 2,45 гривні, а вже в 1999-му досяг 4,13 гривні. Протягом 2000-2008 років курс долара залишався відносно стабільним.

Через фінансову кризу в 2008-2009 роках курс гривні впав до 8 за долар. Такий курс протримався до 2014-2015 років.

У 2016 році курс перевищив 25 гривень за долар і відтоді лише зростав.

Який курс долара сьогодні?

Станом на ранок 30 липня курс долара в банках, а саме купівля, становить в середньому 41,47 гривні (-3 копійки проти 29 липня) та продаж по 41,97 гривні (+2 копійки). Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,77 гривні (-6 копійок).

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, чи подорожчає долар. За його словами, на готівковому ринку буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні цього тижня.

Крім того, за словами банкіра, попит на долар зараз росте, але регулятор його вгамовуватиме.