Який курс на готівковому ринку?

Минулого тижня динаміка офіційного міжбанківського курсу підтвердила його стійкість. Як розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, значних коливань курсу не було не зафіксовано.

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За словами Золотько, на готівковому ринку активність залишалась помірною:

у вівторок та середу банківські курси в середньому коливалися в межах 41,41–41,96 гривні за долар і не виходили за рамки незначних змін (-0,02 гривні);

у четвер спостерігалося незначне подорожчання – до 41,42–41,95 гривні за долар;

у п'ятницю курс долара повернувся до попередніх значень.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Це забезпечило сприятливі умови для прогнозованого планування валютних операцій бізнесом і приватними клієнтами.

Яка була ситуація на міжбанку?

Як зазначає банкірка, на міжбанку минулий тиждень пройшов у вузькому ціновому коридорі:

у понеділок і вівторок курс долара рухався в діапазоні 41,70–41,79 гривні за долар і завершився на рівні 41,72 гривні за долар;

у середу відбулося зростання курсу долара на 10 копійок – до 41,80 гривні за долар;

у четвер та п’ятницю курс відкоригувався до 41,75–41,76 гривні за долар.

Така швидка реакція попиту та пропозиції не дала сформуватися стійким трендовим рухам,

– додала Золотько.

Варто знати! Банкірка говорить, що цього тижня очікується збереження стабільної пропозиції валюти без різких коливань, за відсутності зовнішніх шоків і після завершення основних податкових платежів.