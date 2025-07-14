Яким був курс долара минулого тижня?

Офіційний курс гривні до долара на другому тижні липня коливався в межах помірної волатильності з незначним трендом до послаблення національної валюти, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

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Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На валютному ринку України денні зміни курсу вказували на помірну волатильність. Попит на валюту частково підтримували зовнішні платежі уряду та бізнесу, водночас інтервенції НБУ згладжували різкі коливання, зберігаючи баланс попиту й пропозиції.

За словами Золотько, протягом минулого тижня курс долара на готівковому ринку коливався в дуже вузькому діапазоні, тримаючись близько до рівня 42,00 гривні за один долар:

у понеділок – 41,51-41,96 гривні за долар;

у вівторок – 41,42-41,98 гривні за долар;

в середу та четвер – 41,40-41,96 гривні за долар;

в п’ятницю – 41,40-41,96 гривні за долар.

Варто знати! За підсумками тижня вартість долара загалом збільшилася на 11 копійок, зазначила банкірка.

Яким буде валютний ринок?

На думку Золотько, валютний ринок наразі залишатиметься в стані відносної стабільності.

Розрив між міжбанківським і готівковим курсами буде мінімальним.

На курс в основному і далі впливатиме попит на валюту.

Зовнішній фон може чинити помірний тиск: очікуване подальше зміцнення долара на світових ринках через збереження високих ставок у США та геополітичні заяви здатні спричинити короткочасну волатильність,

– додала Золотько.

Важливо! Як зазначає Золотько, Нацбанк, ймовірно, дотримуватиметься режиму керованої гнучкості, вдаючись до інтервенцій для згладжування надмірних коливань курсу.