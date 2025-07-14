Каким был курс доллара на прошлой неделе?

Официальный курс гривны к доллару на второй неделе июля колебался в пределах умеренной волатильности с незначительным трендом к ослаблению национальной валюты, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

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Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На валютном рынке Украины дневные изменения курса указывали на умеренную волатильность. Спрос на валюту частично поддерживали внешние платежи правительства и бизнеса, одновременно интервенции НБУ сглаживали резкие колебания, сохраняя баланс спроса и предложения.

По словам Золотько, в течение прошлой недели курс доллара на наличном рынке колебался в очень узком диапазоне, держась близко к уровню 42,00 гривны за один доллар:

в понедельник – 41,51-41,96 гривны за доллар;

во вторник – 41,42-41,98 гривны за доллар;

в среду и четверг – 41,40-41,96 гривны за доллар;

в пятницу – 41,40-41,96 гривны за доллар.

Стоит знать! По итогам недели стоимость доллара в целом увеличилась на 11 копеек, отметила банкир.

Каким будет валютный рынок?

По мнению банкира, валютный рынок будет оставаться в состоянии относительной стабильности.

Разрыв между межбанковским и наличным курсами будет минимальным.

На курс в основном и дальше будет влиять спрос на валюту.

Внешний фон может оказывать умеренное давление: ожидаемое дальнейшее укрепление доллара на мировых рынках из-за сохранения высоких ставок в США и геополитические заявления способны вызвать кратковременную волатильность,

– добавила Золотько.

Важно! Как отмечает Золотько, Нацбанк, вероятно, будет придерживаться режима управляемой гибкости, прибегая к интервенциям для сглаживания чрезмерных колебаний курса.