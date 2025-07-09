Как менялся курс доллара на прошлой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в начале июля официальный курс гривны к доллару США колебался в пределах примерно 0,4%, что является типичным диапазоном изменений для этого сегмента.

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Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Такая динамика отражает общую уравновешенность спроса и предложения на межбанковском валютном рынке и активное участие НБУ в регулировании курсовых колебаний.

Таким образом, по состоянию на 30 июня курс составлял 41,64 гривны за доллар, по состоянию на 1 июля – 41,77 гривны за доллар, 2 июля – 41,81 гривны за доллар, 3 июля – 41,81 гривны за доллар, 4 июля – 41,72 гривны за доллар.

Что было с курсами на наличном рынке и на межбанке

Зато на наличном рынке в течение отчетной недели сохранялась относительная стабильность. Колебания были умеренными, а котировки сосредотачивались в узком ценовом коридоре.

Золотько приводит примеры как менялась валюта в цене на прошлой неделе:

В минувший понедельник – 41,36 – 41,92 гривны за доллар,

Во вторник и среду – около 42 гривен за доллар, то есть 41,39 – 41,97 гривны за доллар,

В четверг – 41,39 – 41,93 гривны за доллар,

В пятницу – 41,38 – 41,92 гривны за доллар.

Обратите внимание! Наличный курс менялся в пределах ±0,2 % от официального. Это свидетельствует об отсутствии панических настроений и достаточном уровне предложения валюты на рынке.

На межбанковском рынке гривна также демонстрировала стабильность с незначительными курсовыми колебаниями:

30 июня: открытие – 41,70 гривны за доллар, закрытие – 41,75 гривны за доллар,

1 июля: рост с 41,75 до 41,85 гривны за доллар,

2 июля: снижение с 41,84 до 41,72 гривны за доллар,

3 июля: курс повысился с 41,68 до 41,76 гривны за доллар.

Участники рынка оставались умеренно активными, реагируя преимущественно на внутренние факторы, в частности объемы налоговых платежей, бюджетные операции и интервенции НБУ,

– прогнозирует Золотько.

Госпожа Анна добавляет, что при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков курс гривны останется стабильным. Кроме того, НБУ в дальнейшем будет продолжать интервенции на валютном рынке с целью сдерживания чрезмерных колебаний курса.