Украинцы больше покупают евро, чем доллары
В частности, в июне украинцы купили 1,796 миллиарда долларов и продали 1,474 миллиарда этой валюты, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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То есть граждане купили на 322 миллиона долларов больше, чем продали. В то же время в июне украинцы приобрели долларов (относительно сальдо) на 1,158 миллиарда долларов и продали 1,115 миллиарда долларов (эта сумма тоже учтена в сальдо).
Однако доля евро уже достигла половины от этого объема. В июне жителей Украины купили на 577 миллионов долларов и продали на 301 миллион долларов в эквиваленте.
Обратите внимание! Чистая покупка долларов составила в июне 44 миллионов долларов, а евро – 276 миллионов в долларовом эквиваленте.
Что известно о ситуации с евро?
Евро растет в Украине еще с марта. На это влияют таможенные тарифы, новая политика США, торговые войны и тому подобное. Украинцам рекомендуют держать свои сбережения в одной валюте. Но еще лучше – диверсифицировать портфель и выделить долю средств на гривну.