Прогноз по курсу доллара и евро: что происходит на рынке валют в мире

Нацбанк продал за неделю 661 миллионов долларов из международных резервов, сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор инвесткомпании ICU.

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НБУ в понедельник ослабил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, но потом сохранял его в очень узком коридоре, 41,72-41,82 гривны/доллар. За неделю официальный курс гривны ослаб лишь на 0,2%.

Евро подорожал на прошлой неделе на 0,7%, отражая как ослабление гривны, так и подорожание евро относительно доллара на 0,5%.

Как отмечают аналитики, в течение весны и июня доллар существенно ослаб относительно евро, поэтому и эффективный курс гривны несколько девальвировал. Поэтому НБУ сейчас имеет дополнительные аргументы держать курс гривны относительно доллара крепким.

Мы ожидаем роста международных резервов до уровня более 50 миллиардов долларов в конце года, что даст НБУ возможность поддерживать курс гривны относительно доллара стабильным. Однако в 2026 году притоки внешней помощи могут сократиться, что создаст давление как на резервы НБУ, так и на курс гривны,

– пишут аналитики.

Почему снижается курс доллара

Доллар США приближается к самым низким уровням за последние годы. Большинство торговых партнеров США ожидают значительного повышения пошлин после окончания 90-дневного моратория. Президент США Дональд Трамп уточнил, что новые пошлины вступят в силу с 1 августа.

Неопределённость относительно торговой политики особенно сильно сказалась на австралийском и новозеландском долларах, которые традиционно чувствительны к риску.

Когда мораторий официально завершится и будут объявлены новые тарифы, всплеск рыночной волатильности, видно, неизбежен. На этот раз влияние может быть более ограниченным. В отличие от предыдущих случаев, когда уровни пошлин неожиданно превышали ожидания, сейчас рынки в целом готовы к анонсированным мерам. Более того, в ценах уже учтена вероятность дальнейшего продления сроков,

– написал старший корпоративный валютный дилер Convera Джеймс Книвтон.

Австралийский доллар снизился до 0,65 доллара, отступив от почти восьмимесячного максимума. Ожидается, что Резервный банк Австралии во вторник снизит ключевую процентную ставку еще на 0,25 пункта.