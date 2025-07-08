Прогноз щодо курсу долара та євро

Нацбанк продав за тиждень 661 мільйонів доларів з міжнародних резервів, повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд інвесткомпанії ICU.

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НБУ в понеділок ослабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, але потім зберігав його в дуже вузькому коридорі, 41,72-41,82 гривні/долар. За тиждень офіційний курс гривні послабшав лише на 0,2%.

Євро здорожчав минулого тижня на 0,7%, відображаючи як ослаблення гривні, так і подорожчання євро відносно долара на 0,5%.

Як зазначають аналітики, протягом весни та червня долар суттєво послабшав відносно євро, тож і ефективний курс гривні дещо девальвував. Тому НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним.

Ми очікуємо зростання міжнародних резервів до рівня понад 50 мільярдів доларів наприкінці року, що дасть НБУ можливість підтримувати курс гривні відносно долара стабільним. Однак у 2026 році припливи зовнішньої допомоги можуть скоротитися, що створить тиск як на резерви НБУ, так і на курс гривні,

– пишуть аналітики.

Чому знижується курс долара

Долар США наближається до найнижчих рівнів за останні роки. Більшість торгових партнерів США очікують значного підвищення мит після закінчення 90-денного мораторію. Президент США Дональд Трамп уточнив, що нові мита набудуть чинності з 1 серпня.

Невизначеність щодо торговельної політики особливо сильно позначилася на австралійському і новозеландському доларах, які традиційно чутливі до ризику.

Коли мораторій офіційно завершиться і будуть оголошені нові тарифи, сплеск ринкової волатильності, видно, неминучий. Цього разу вплив може бути більш обмеженим. На відміну від попередніх випадків, коли рівні мит несподівано перевищували очікування, зараз ринки в цілому готові до анонсованих заходів. Ба більше, в цінах вже врахована ймовірність подальшого продовження термінів,

– написав старший корпоративний валютний дилер Convera Джеймс Кнівтон.

Австралійський долар знизився до 0,65 долара, відступивши від майже восьмимісячного максимуму. Очікується, що Резервний банк Австралії у вівторок знизить ключову процентну ставку ще на 0,25 пункту.