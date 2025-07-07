Курс валют у банках
- Станом на ранок 7 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,42 гривні (-3 копійки проти 4 липня) та продаж по 42 гривні (+1 копійка).
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- Купівля євро проходить по 48,87 гривні (+7 копійок), продаж – по 49,60 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (-3 копійки), а продати по 41,70 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 49,39 гривні (без змін), а продаж по 49,47 гривні (-8 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-55 копійок), а продають по 41,80 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,65 гривні (-38 копійок), а продають по 49,80 гривні (+9 копійок).
По скільки буде долар
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, найімовірніше, що долар буде в межах травня – червня впродовж липня.
Зниження інфляції вплине позитивно на ринок. Міцна гривня є запобіжником для зростання попиту. Тому громадяни більше орієнтуються не на валютний ринок, скуповуючи долари, а на внутрішні гривневі механізми збереження та примноження наявних статків
Банкір не виключає, що долар, як і євро, може змінитися в ціні. На це впливатиме, наприклад, торгові суперечки між США та ЄС. Відтак, це провокуватиме збереження інвесторами своїх активів від ризиків, тобто їхнє передислокування у більш безпечні валюти.
Зауважте! Цього тижня долар буде на рівні 41,60 – 42 гривень як на міжбанку, так і на готівковому ринку.