Курс валют у банках

Станом на ранок 7 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,42 гривні (-3 копійки проти 4 липня) та продаж по 42 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро проходить по 48,87 гривні (+7 копійок), продаж – по 49,60 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (-3 копійки), а продати по 41,70 гривні (-10 копійок).

(-3 копійки), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 49,39 гривні (без змін), а продаж по 49,47 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-55 копійок), а продають по 41,80 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-55 копійок), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,65 гривні (-38 копійок), а продають по 49,80 гривні (+9 копійок).

По скільки буде долар

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, найімовірніше, що долар буде в межах травня – червня впродовж липня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зниження інфляції вплине позитивно на ринок. Міцна гривня є запобіжником для зростання попиту. Тому громадяни більше орієнтуються не на валютний ринок, скуповуючи долари, а на внутрішні гривневі механізми збереження та примноження наявних статків

Банкір не виключає, що долар, як і євро, може змінитися в ціні. На це впливатиме, наприклад, торгові суперечки між США та ЄС. Відтак, це провокуватиме збереження інвесторами своїх активів від ризиків, тобто їхнє передислокування у більш безпечні валюти.

Зауважте! Цього тижня долар буде на рівні 41,60 – 42 гривень як на міжбанку, так і на готівковому ринку.