Що відбувається з Фондом нацдобробуту Росії

Про це розповів фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин для 24 Каналу.

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Ми бачимо, які видатки на рівні держави відбуваються, ми бачимо видатки, які на рівні муніципальних об'єктів відбуваються. Все це заливалося грошима держави з Фонду,

– зазначив Шевчишин.

Згідно з його слів, Фонд нацдобробуту вичерпується, й всі сектори країни перебувають в мінусі. Винятком є кілька експортоорієнтованих сфер, а саме хімічна галузь, тобто добрива, ВПК тощо.

Що робити з валютою та металами Фонду? Зокрема Фонд містить золото, рублі, юані. Золото можна продати, але виникає питання – хто його куплятиме в Росії? Юані використовувати теж важко, бо незрозуміло, кому і їх продавати. Теоретично це можна зробити в Китаї, але не ясно, чи захоче цього Пекін. Решта – це рублі. Їх, швидше за все, можна викинути на власний ринок, і це збільшить їхню масу.

Є великі запаси валюти в деяких державних компаніях, а-ля "Сургутнафтогаз". Це компанія, яка не виплачувала дивіденди, але закумулювала велику ліквідність на рахунках. Тобто є компанії, до яких можна ще звернутися,

– пояснив Андрій Шевчишин.

Водночас Фонд нацдобробуту все ж себе вичерпує. На це вказують такі чинники:

дефіцит бюджету;

дефіцит коштів;

високі темпи витрат обслуговування внутрішнього боргу;

недостатність залучення внутрішнього боргу;

фінансування через репо-операції.

Ба більше, Фонд насправді розділений на дві частини: на ліквідну та неліквідну. І наразі йдеться про ліквідну частину.

Тоді як неліквідна частина – це акції, майнові зобов'язання, різні цінні документи тощо. Тобто те, що не продається швидко, принаймні в поточній ситуації.

Важливо! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц повідомив для 24 Каналу, що у російському Фонді національного добробуту залишилося десь 2,8 трильйона рублів, а дефіцит російського бюджету на цей рік складає 3,8 трильйона.