Курс валют у банках

Станом на ранок 4 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (-2 копійки проти 3 липня) та продаж по 41,99 гривні (-6 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,80 гривні (без змін), продаж – по 49,55 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,78 гривні (+5 копійок), а продати по 41,80 гривні (+10 копійок).

(+5 копійок), а продати (+10 копійок). Купівля євро по 49,39 гривні (+2 копійки), а продаж по 49,55 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,02 гривні (-30 копійок), а продають по 41,87 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,65 гривні (-35 копійок), а продають по 49,80 гривні (+11 копійок).

По скільки валюти будуть в ціні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що не варто чекати на глобальне знецінення долара та євро попри всі обставини. Відтак, долар буде наступного тижня по 41,60 – 42 гривні, натомість євро – по 46,50 – 49 гривень.

Лєсовий додає, що на ринку діятиме надалі режим керованої гнучкості, що характеризується незначними поточними курсовими змінами.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Застосований режим, попри обставини, дає змогу уникнути різких курсових зростань чи падінь.

Крім того, очікуване зниження інфляції позитивно живить валютний ринок, адже міцна гривня почасти є запобіжником шаленого зростання попиту.

Водночас попри долар та євро, які є досить міцними світовими валютами, не виключаються ситуації щодо зміни їх вартості.