Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (-2 копейки против 3 июля) и продажа по 41,99 гривны (-6 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,80 гривны (без изменений), продажа – по 49,55 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,78 гривны (+5 копеек), а продать по 41,80 гривны (+10 копеек).

(+5 копеек), а продать (+10 копеек). Покупка евро по 49,39 гривны (+2 копейки), а продажа по 49,55 гривны (+4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,02 гривны (-30 копеек), а продают по 41,87 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,65 гривны (-35 копеек), а продают по 49,80 гривны (+11 копеек).

По сколько валюты будут в цене

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что не стоит ждать глобального обесценивания доллара и евро несмотря на все обстоятельства. Поэтому, доллар будет на следующей неделе по 41,60 – 42 гривны, зато евро – по 46,50 – 49 гривен.

Лесовой добавляет, что на рынке будет действовать в дальнейшем режим управляемой гибкости, характеризующийся незначительными текущими курсовыми изменениями.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Примененный режим, несмотря на обстоятельства, позволяет избежать резких курсовых ростов или падений.

Кроме того, ожидаемое снижение инфляции положительно питает валютный рынок, ведь крепкая гривна отчасти является предохранителем бешеного роста спроса.

В то же время несмотря на доллар и евро, которые являются достаточно прочными мировыми валютами, не исключаются ситуации по изменению их стоимости.