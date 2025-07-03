Официальный курс валют
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,81 гривне. То есть цена американской валюты осталась без изменений против 2 июля. Официальный курс евро составляет 49,13 гривени, то есть цена упала на 27 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 4 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,72 гривны;
- евро – 49,17 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на 3 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,47 гривны, продажа – по 42,05 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,73 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,82 гривны.
Доллар и евро: цена на наличном рынке
На эту неделю банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен, а вот евро – от 46,50 гривны до 48,50 гривны.
В то же время по словам банкира валюты будут как снижаться, так и расти в цене, впрочем изменения не будут резкими и большими.
На рынке будет происходить максимальное ценовое приближение между безналичным курсом и наличным курсом.
Интересно! Со следующей недели, с 7 июля по 13 июля, ожидается, что доллар будет находиться в таком же диапазоне, как на этой неделе. Зато курс евро немного вырастет: максимальный показатель валюты достигнет не 48,50 гривны, а 49 гривен.