Какая будет ситуация в сегменте депозитов в июле

Июль открывает “окно возможностей” для украинцев, которые могут воспользоваться самыми высокими с 2023 года ставками. Ведь не исключено, что уже с августа доходность по гривневым вкладам начнет снижаться, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Напомню, что снижение инфляции может стать стимулом для того, чтобы 24 июля на заседании монетарного комитета НБУ откорректировала монетарные инструменты. Мы предполагаем снижение учетной ставки на 0,5% – до 15% и зеркальное снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 18,5%.

Если это произойдет, тогда, по словам Замотаева, вскоре банки прибегнут к постепенному пересмотру доходности по собственным депозитным программам.

Впрочем банкир считает наиболее вероятным то, что до осени ставки по депозитам останутся “незыблемыми”.

Мы склонны к более “консервативному” сценарию, а значит у граждан остается в запасе 1,5 месяца для принятия решения об открытии вклада по наиболее выгодным условиям,

– замечает Замотаев.

Какие ставки по депозитам наиболее популярны

Сейчас, как говорит Замотаев, средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств варьируются от 13% до 14,5% годовых. При этом самые высокие ставки достигают 17% годовых.

Наибольшие ставки наблюдаются по депозитам сроком 6-9 месяцев и 1 год, и они больше всего интересуют украинцев.

По оценкам банкира, даже при новом тренде к снижению доходности депозитов наиболее востребованными останутся депозитные программы этой продолжительности.

Стоит сказать, что в течение 3 месяцев коммерческие банки значительно увеличили внимание к совершенствованию собственных сервисов (главным образом мобильных приложений), систем обслуживания клиентов, а также дополнительных привилегий для новых вкладчиков,

– добавляет Замотаев.

По мнению банкира, это все свидетельствует о том, что борьба банков за клиента продолжается. А это выгодно прежде всего потенциальному вкладчику, который может выбрать именно тот банк, условия размещения средств которого являются для него наиболее приемлемыми.

Стоит знать! По прогнозу банкира, за лето прирост новых вкладчиков может составить до 3-4% по сравнению с весной. А с начала года количество новых депозитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может вырасти до 7-8%.