Яка буде ситуація в сегменті депозитів у липні

Липень відкриває “вікно можливостей” для українців, які можуть скористатися найвищими з 2023 року ставками. Адже не виключено, що вже з серпня дохідність за гривневими вкладами почне знижуватися, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Нагадаю, що зниження інфляції може стати стимулом для того, щоб 24 липня на засіданні монетарного комітету НБУ відкоригувала монетарні інструменти. Ми припускаємо зниження облікової ставки на 0,5% – до 15% і дзеркальне зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 18,5%.

Якщо це станеться, тоді, за словами Замотаєва, невдовзі банки вдадуться до поступового перегляду дохідності за власними депозитними програмами.

Втім банкір вважає найбільш ймовірним те, що до осені ставки за депозитами залишаться “непорушними”.

Ми схильні до більш “консервативного” сценарію, а отже у громадян залишається в запасі 1,5 місяця для ухвалення рішення про відкриття вкладу за найбільш вигідними умовами,

– зауважує Замотаєв.

Які ставки по депозитах найбільш популярні

Наразі, як говорить Замотаєв, середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення коштів варіюються від 13% до 14,5% річних. При цьому найвищі ставки сягають 17% річних.

Найбільші ставки спостерігаються по депозитах терміном 6-9 місяців та 1 рік, і вони найбільше цікавлять українців.

За оцінками банкіра, навіть за нового тренду до зниження дохідності депозитів найбільш затребуваними залишаться депозитні програми цієї тривалості.

Варто сказати, що протягом 3 місяців комерційні банки значно збільшили увагу до вдосконалення власних сервісів (головним чином мобільних застосунків), систем обслуговування клієнтів, а також додаткових привілеїв для нових вкладників,

– додає Замотаєв.

На думку банкіра, це все свідчить про те, що боротьба банків за клієнта триває. А це вигідно перш за все потенційному вкладнику, який може обрати саме той банк, умови розміщення коштів якого є для нього найбільш прийнятними.

Варто знати! За прогнозом банкіра, за літо приріст нових вкладників може скласти до 3-4% порівняно з весною. А з початку року кількість нових депозитів порівняно з аналогічним періодом минулого року може зрости до 7-8%.