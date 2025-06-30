Что происходило с курсом доллара в конце июня

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что давление на гривну уменьшилось благодаря поступлению внешнего финансирования. Речь идет, в частности, о траншах от ЕС и МВФ, которые поддержали валютные резервы страны.

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Обратите внимание! НБУ и в дальнейшем удерживает ситуацию под контролем, проводя валютные интервенции и обеспечивая плавное колебание курса без резких скачков.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На наличном рынке спрос на доллар со стороны населения оставался сдержанным, поэтому без резких всплесков покупки курс мог постепенно снижаться.

Как менялся средний курс в обменниках на прошлой неделе:

в понедельник средние курсы в обменниках были самыми высокими за неделю: в пределах 41,50 – 42,10 гривны за доллар;

во вторник наблюдались значения 41,79 – 42,03 гривны за доллар;

а уже в среду курс не превышал 42 гривен за доллар и колебался в диапазоне 41,36 – 41,90 гривны за доллар;

в четверг продолжилась динамика укрепления гривны: 41,26 – 41,82 гривны за доллар;

в пятницу, доллар несколько подрос, закрепившись в пределах 41,31 – 41,85 гривны за доллар.

На прошлой неделе валютный рынок в Украине оставался стабильным. Доллар постепенно дешевел, а гривна укреплялась. Основная причина – низкий спрос на валюту. Только в пятницу курс немного вырос, а до того преобладала тенденция к снижению,

– говорит Золотько.

Что происходило с долларом на прошлой неделе:

В понедельник все было спокойно: день начался с курса 41,90 гривны за доллар, и завершился на уровне 41,92 гривны за доллар.

Во вторник доллар заметно подешевел – на 18 копеек. Утром он стоил 41,90 гривны за доллар, а закончил день на отметке 41,72 гривны за доллар.

В среду тренд на удешевление продолжился, но уже медленнее: доллар снизился с 41,75 до 41,64 гривны за доллар.

В четверг курс почти не менялся, стартовал с 41,58 гривны за доллар и завершился на 41,57 гривны за доллар, что тоже означает укрепление гривны.

А вот в пятницу ситуация немного изменилась: день начался с 41,57 гривны за доллар, но к вечеру доллар подорожал до 41,73 гривны за доллар.

Что будет с курсом доллара в начале июля 2025 года

На этой неделе курс доллара, вероятно, будет относительно стабильным, возможны незначительные колебания в пределах 20 – 30 копеек. Гривна может немного укрепиться, если спрос на наличную валюту останется низким.

Обратите внимание! Из-за начала месяца, когда компании платят налоги, зарплаты и делают закупки, спрос на валюту может временно вырасти. Это, вероятно, создаст небольшое временное давление на курс.