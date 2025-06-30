Что известно о деле с "Автомагистраль-Юг"
Как отметил Генпрокурор, передает 24 Канал, к нему обращались адвокаты по делу компании для проведения собственных экспертиз, что является вполне приемлемым, ведь право на защиту имеет каждый участник уголовного процесса.
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Я четко сказал: мы обязательно рассмотрим все ваши доказательства. Если будет необходимость – назначим комплексную экспертизу. На данный момент все, что есть в деле, негативно о беспристрастном досудебном расследовании.
Кроме того, известно, что Кравченко поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, работающих в инфраструктурном секторе. По его словам, со стороны правоохранителей по тем или иным причинам есть расследование дел, что тянутся.
Чем занимается "Автомагистраль-Юг"
Это компания, осуществляющая ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. В частности, компания занимается строительством фортификационных сооружений.
Прокуратура проверяет все факты. Те, кто ворует – отвечают. А те, против кого фабрикуют дела – будут защищены,
– отметил Руслан Кравченко.
Генпрокурор предупредил, что ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе.
- Напоминаем, что еще в октябре 2024 года в офисах компании "Автомагистраль-Юг" были проведены обыски Нацполицией. В компании заявили, что работа предприятия была парализована, в частности на стратегически важных объектах.
- В июне этого года обыски были проведены снова. Кроме обысков в офисах были привлечены еще и проверки в помещениях работников.
- Сейчас компанию подозревают в "нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен". Это привело к убыткам госбюджета на 1 миллиард гривен.